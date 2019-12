Kunst kaufen im Kunstshop

Kunst kaufen auf Artinfo24. Marktplatz für originale Kunstwerke moderner Kunst sowie junger zeitgenössischer Künstler.

Unser Kunstmarktplatz macht das Erlebnis Kunst kaufen im Internet einfacher. In den Kategorien Malerei, limitierte Kunstdrucke (Druckgrafiken), Fotografien, Skulpturen und Zeichnungen finden Sie junge und moderne Kunst. Angeboten werden die Originale von Galerien, Kunstvereinen, Editionen und Händlern.

Wo kann man Bilder & Kunstwerke entdecken?

Die Wege zum Kunstkauf sind vielseitig. Klassischer Anlaufpunkte für Sammler und Kunstkäufer sind Künstler, Galerien, Kunstauktionen (Auktionshaus) und Kunstmessen. Zunehmend bedeutender wird, Kunst im Internet zu kaufen. Egal ob Sie ein Aquarell, einen Kunstdruck, ein Ölgemälde oder Drucke erwerben möchten, informieren Sie sich vor dem Kunstkauf.

Kunstwerke im Internet kaufen - ist das sicher?

Kunst kaufen im Internet wird immer beliebter. Tipps zum Kauf von Kunst im Netz:

nach Echtheitszertifikaten und Provenienzen fragen

bei Auktionen entstehen zusätzliche Kosten

Transportkosten & Versicherung klären

Preise von Kunstwerken in Datenbanken vergleichen

Kauf, Bezahlung und Versand des Kunstwerks

Fragen Sie nach Echtheitszertifikaten und Provenienzen für das Kunstwerk. Beachten Sie das bei einer Auktion zusätzliche Kosten entstehen. Bei Kunstauktionen bietet das Auktionshaus in aller Regel eine Voransicht an. Auch eine Galerie bietet es an das gewünschte Aquarell, das Ölgemälde bzw. Skulpturen und Zeichnungen zu besichtigen. Sie haben die Möglichkeit den Verkäufer direkt zu kontaktieren, um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Um Preise zu vergleichen bzw. abzuschätzen, können Sie sogenannte Preisdatenbanken nutzen. Hier finden Sie Auktionsergebnisse die in der Vergangenheit für das gesuchte Kunstwerk erzielt wurden.Übersicht: 13 Preisdatenbanken & Art Indizes im Vergleich

Unser Kunstmarktplatz selbst bietet momentan keine Bezahlmöglichkeit an. Fragen Sie den Käufer bzw. Händler wie der Kauf und Versand abgewickelt wird. Ein großer Teil der hier gelisteten Kunstwerke ist aber direkt mit dem Onlineshop des Verkäufers verlinkt. Dort finden Sie dann alle Informationen zu Kauf, Bezahlung und Versand.

Werke von Galerien erwerben

Unser Kunstshop-Marktplatz bietet zahlreiche Kunstwerke moderner und zeitgenössischer Kunst. Die Kunst, die Sie hier kaufen können, stammt von anerkannten und renommierten Galerien und Editionen. Bei Fragen zum Kunstwerk können Sie die Galerie direkt kontaktieren.