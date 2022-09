NFT erstellen & verkaufen - Tipps, Marktplätze & Marketing

So erstellen und verkaufen Sie NFTs. Ein Guide für alle Künstler.

How To Create And Sell NFTs

Wie können Künstler ihr eigenes NFT-Projekt starten? Ein neues NFT-Handbuch mit entsprechender Checkliste soll Klarheit bringen. Das Buch "How To Create And Sell NFTs - A Guide For All Artists" soll ein wichtiger Leitfaden für Künstler sein, die sich den Themen Web3, Metaverse, NFTs, Blockchain widmen möchten. Obwohl auch viele NFTs im Zuge des jüngsten Krypto Crash federn lassen mussten, sollten sich Künstler, Galerien und sonstige Teilnehmer am Kunstmarkt mehr und mehr mit dem Thema NFT auseinandersetzen.

Viele zeitgenössischen Künstler aus dem traditionellen Kunstmarkt und Galerie-Umfeld sind bereits auf den NFT-Hype aufgesprungen. Takashi Murakami verkauft seine "Murakami.Flower" als NFTs, Jeff Koons seine "The Moon Phases NFTs" und letzte Woche wurde bekannt, das die Konzept- und Performancekünstlerin Marina Abramovic ihre erste Abramovic NFT-Kollektion herausbringt. Und bei Gagosian akzeptiert man mittlerweile auch Kryptowährungen als Zahlungsmittel.

NFT Themen

Und dann sind da plötzlich die scheinbar neuen NFT-Künstler wie Beeple, Larva Labs mit den Cryptopunks, Pak und natürlich der Bored Ape Yacht Club mit seinen gelangweilten Affen. Kaum ein Protagonist aus dem traditionellen Kunstmarkt kannte vor 2021 diese NFT-Künstler. Und plötzlich verkauften sich ihre Arbeiten für ein- bis zweistellige Millionensummen auf NFT-Marktplätzen und internationalen Auktionshäusern wie Christie's und Sotheby's.

Doch wer als Künstler denkt, mit dem erstellen von NFTs kann ich schnell am NFT-Hype partizipieren, wird enttäuscht werden. Denn alle erfolgreichen NFT-Künstler haben auch eine starke NFT-Community, quasi eine Fangemeinde. Aussagen von NFT-Sammlern wie: „Es spielt keine Rolle, wie es aussieht, wenn eine starke Community dahinter steht, kaufe ich.“, sollten aufhorchen lassen (Quelle: ARTnews).

Wie Sie NFTs erstellen & verkaufen

Das Buch geht "How To Create And Sell NFTs - A Guide For All Artists" geht auf die Grundsätzlichkeiten von Krypto-Wallet, Blockchain oder „Gas fees“ (Transaktionsgebühren) ein:

Was sind NFTs?

Was ist die Blockchain?

Wie kann ich mein erstes NFT-Projekt erstellen?

Welche Marktplätze sollte ich verwenden, um meine NFTs zu verkaufen?

Was ist die effektivste Marketingstrategie?

Wie passen NFTs in meine bestehende Kunstpraxis?

Doch fast viel wichtiger sind wohl die Tipps zu NFT-Marketing und Aufbau einer NFT-Community. Der NFT-Leitfaden zum Erstellen und Verkaufen von NFTs enthält dazu zahlreiche Tipps und Ratschläge von den weltweit führenden NFT-Experten wie Justin Aversano (NFT-Fotokünstler), IX Shells (NFT-Künstlerin), Deeze (NFT-Sammler), Jerry Saltz (Kunstkritiker). ), Duncan Cock-Foster (Mitbegründer, Nifty Gateway), Adam Lindemann (NFT-Sammler), Noah Davis (Yugo Labs), Raj Gokal (Mitbegründer, Solana), die Künstler FEWOCiOUS, Kenny Schachter, Micah Johnson, Snowfro , Studio Drift, Jen Stark, Trevor Jones, Krista Kim, Claire Silver und viele mehr.

How To Create And Sell NFTs - A Guide For All Artists

169 Seiten

NFT Leitfaden & Guide für Künstler

von Magnus Resch und Tam Gryn

Cover und Fotos by Magnus Books



NFT erstellen / verkaufen - Kurzfassung

eigene Kunstwerke digitalisieren

Krypto-Wallet wie Ethereum-Wallet erstellen & einrichten

Ethereum (Ether) kaufen und in Krypto-Wallet sichern & speichern

NFT erstellen

NFT-Marketing und Community-Aufbau auf Instagram und Twitter

passenden Marktplatz für den Verkauf der NFT-Kunst auswählen

NFT zum Verkauf anbieten

NFT Marktplätze, Gebühren & Bezahlmöglichkeiten

NFT Marktplatz Gebühren Bezahlmöglichkeiten Opensea 2,5 % vom Verkäufer ETH, USDC, DAI SuperRare 3 % vom Käufer ETH Rarible 2,5 % ETH Nifty Gateway 5 % vom verkäufer, 0,30 $ pro Transaktion ETH Foundation 15 % ETH Binance NFT 1 % ETH, BNB

