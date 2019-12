Biennale Venedig 2019 - vom 11.Mai bis 24.November 2019 - alle Informationen zu Pavillons, Künstler, Programm, Hotels, Kataloge und Ausstellungen zur Kunstbiennale.

58. Internationale Kunstausstellung, la Biennale di Venezia

vom 11. Mai bis 24. November 2019

Titel: May You Live in Interesting Times

Kurator : Ralph Rugoff

: Ralph Rugoff 79 Künstlerinnen, Künstler

87 nationale Pavillons

Was ist die Biennale Venedig? Die Biennale Venedig (Biennale di Venezia) ist eine internationale Kunstausstellung in Venedig. Seit 1895 findet die Biennale alle zwei Jahre statt und ist die älteste Biennale der Welt.

Wo findet die Biennale in Venedig statt? Zum einen findet die Biennale in den Giardini im Venedig Stadtteil Castello statt. Dort präsentieren die teilnehmenden Länder ihre nationalen Pavillons. Im Arsenale findet die vom Kurator Ralph Rugoff zusammengestellte Themenausstellung statt.

Wann ist die nächste Biennale in Venedig? Die nächste Kunstbiennale findet 2021 statt.

Wie lange geht die Biennale in Venedig? Die Biennale 2019 in Vendig geht noch bis zum 24.November 2019.

Giardini & Arsenale - Biennale Arte 2019

Biennale Venedig

www.labiennale.org Infos

Die in Italien 1893 beschlossene und 1895 zum ersten Mal veranstaltete Biennale Venedig, gilt als eine der ersten internationalen Kunstausstellungen weltweit. Die Biennale Venedig , offiziell L'Esposizione Internazionale d’Arte, La Biennale di Venezia, fand 1895 zum ersten Mal als internationale Kunstausstellung statt. Die Ausstellung findet alle zwei Jahre statt. Den Kern der Venedig Biennale in Italien bilden die Pavillons der verschiedenen Länder in den Giardini di Castello. Zusätzlich gibt es jeweils eine von Kuratoren zusammengestellte Ausstellung zu sehen, die man im Arsenale besuchen kann.

Ab den 1930er Jahren kamen verschiedene Festivals und Festspiele dazu, wozu das Musikfestival (seit 1930), das Filmfestival (seit 1932) , das Theaterfestival (seit 1934) und seit 1975 die Architekturbiennale gehören.

Biennale Venedig 2019 Ausstellung, Programm und Deutscher Pavillon

Künstler im Deutschen Pavillon:

2019 - Natascha Süder Happelmann

Natascha Süder Happelmann bespielt deutschen Pavillon in Venedig

2017 - Anne Imhof

Anne Imhof gestaltet Deutschen Pavillon auf der 57. Biennale Venedig

2015 - Jasmina Metwaly / Philip Rizk, Olaf Nicolai, Hito Steyerl und Tobias Zielony

Deutscher Pavillon in Venedig - 5 Künstler und die globalisierte Welt

Goldener Löwe & Preise der 58. Internationalen Kunstausstellung

Goldener Löwe für den besten Nationalen Pavillon:

- Litauen Pavillon mit Performance Sun & Sea gewinnt Goldenen Löwen

Spezielle Erwähnung für einen Nationalen Pavillon:

Belgien

Goldener Löwe für beste Teilnahme an der Internationalen Ausstellung "May You Live In Interesting Times":

Arthur Jafa

Silberner Löwe für jungen vielversprechenden Künstler der Internationalen Ausstellung" May You Live In Interesting Times":

Haris Epaminonda

Spezielle Erwähnungen:

Teresa Margolles

Otobong Nkanga



Goldener Löwe für das Lebenswerk:

Jimmie Durham